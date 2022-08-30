Минцифры планирует добавить программно-аппаратные комплексы в реестр российского ПО

Минцифры планирует добавить программно-аппаратные комплексы в реестр российского ПОНо пока на налоговые льготы смогут претендовать лишь две категории таких устройств
Разработчики программно-аппаратных комплексов (ПАК) могут войти в реестр российского программного обеспечения (ПО) Минцифры и получить налоговые льготы. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. На данный момент речь идет только о ПАК для защиты от несанкционированного доступа к информации и ПАК для искусственного интеллекта, следует из документа.
ПАК представляют собой связку оборудования и ПО, обеспечивающего его работу. Ранее реестром отечественного оборудования занимался Минпромторг. Ведомство также планировало разработать балльную систему, которая бы позволяла определять уровень локализации производства того или иного «железа» в реестре. Реестром отечественного ПО ведает Минцифры. Теперь же, по сути, реестр ПО будет включать и часть отечественных разработок, учетом которых занимался Минпромторг.