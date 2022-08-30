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Минцифры планирует добавить программно-аппаратные комплексы в реестр российского ПО

Но пока на налоговые льготы смогут претендовать лишь две категории таких устройств
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Разработанный Минцифры проект постановления направлен исключительно на реализацию положений Налогового кодекса, устанавливающих налоговые льготы для аккредитованных IT-компаний / Денис Абрамов / Ведомости

Разработчики программно-аппаратных комплексов (ПАК) могут войти в реестр российского программного обеспечения (ПО) Минцифры и получить налоговые льготы. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. На данный момент речь идет только о ПАК для защиты от несанкционированного доступа к информации и ПАК для искусственного интеллекта, следует из документа.

ПАК представляют собой связку оборудования и ПО, обеспечивающего его работу. Ранее реестром отечественного оборудования занимался Минпромторг. Ведомство также планировало разработать балльную систему, которая бы позволяла определять уровень локализации производства того или иного «железа» в реестре. Реестром отечественного ПО ведает Минцифры. Теперь же, по сути, реестр ПО будет включать и часть отечественных разработок, учетом которых занимался Минпромторг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных