Минцифры планирует добавить программно-аппаратные комплексы в реестр российского ПО

ПАК представляют собой связку оборудования и ПО, обеспечивающего его работу. Ранее реестром отечественного оборудования занимался Минпромторг. Ведомство также планировало разработать балльную систему, которая бы позволяла определять уровень локализации производства того или иного «железа» в реестре. Реестром отечественного ПО ведает Минцифры. Теперь же, по сути, реестр ПО будет включать и часть отечественных разработок, учетом которых занимался Минпромторг.