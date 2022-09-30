«Росэлектроника» запустила «Грозу» за 424 млн рублей

«Росэлектроника» запустила «Грозу» за 424 млн рублейПервые 10 комплектов станций тропосферной связи уже готовы
В пятницу на входящем в топ-10 компаний холдинга «Росэлектроника» красноярском научно-производственном предприятии (НПП) «Радиосвязь» было запущено серийное производство станций тропосферной связи «Гроза», передает корреспондент «Ведомостей». Первые серийные образцы уже готовы, пока их 10 комплектов (то есть 20 станций), пояснил «Ведомостям» представитель «Росэлектроники» (компания входит в «Ростех»).
Тропосферная система связи «Гроза» способна передавать сигнал от объекта к объекту — при отсутствии прямой видимости между антенными постами — на расстояниях до 200 км, указано на сайте НПП «Радиосвязь». Помимо этого система может использоваться для организации сотовой связи и доступа в интернет в труднодоступных и горных районах и в условиях Крайнего Севера. «Гроза» может применяться как в гражданских целях, так и в интересах Минобороны, ФСБ и других силовых структур», — отмечается на сайте производителя.
Разработка и запуск производства обошлись в 424 млн руб., почти 80% этих средств (или 335 млн руб.) предоставил холдингу в качестве льготного займа Фонд развития промышленности (ФРП), рассказал представитель ФРП. Относительно невысокие затраты на запуск производства обусловлены тем, что «разработка велась не с нуля — были научный и технологический заделы: технология тропосферной связи давно успешно применяется в военных станциях», пояснил «Ведомостям» представитель «Росэлектроники».
Станция тропосферной связи может использоваться для подключения любых объектов к интернету и позволяет передавать информацию на высоких скоростях независимо от рельефа местности за счет работы в различных режимах распространения радиоволн, пояснил журналистам генеральный директор НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев. По его словам, тропосферная связь экономически более выгодна по сравнению со спутниковой из-за отсутствия расходов на абонентскую плату за аренду спутникового ресурса. «Несмотря на более высокую стоимость самого оборудования, за 1-2 года эксплуатации станции тропосферной связи инвестиции в приобретение аппаратуры окупятся, поскольку пользователь не платит за аренду спутникового канала и не несет никаких других дополнительных расходов», – заключил он.
По словам представителя «Росэлектроники», оборудование способно передавать данные со скоростью до 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи и до 155 Мбит/с в режиме радиорелейной связи. В аппаратуре используется технология передачи данных, основанная на отражении сигнала от тропосферы – нижнего слоя атмосферы, рассказал представитель холдинга. Для организации тропосферной линии связи требуется минимум две приемо-передающие станции. Антенна диаметром 150 см может размещаться на крыше здания, мобильной мачте или треноге. В состав изделия также входит высокоскоростной цифровой модем тропосферной связи на основе нейронных сетей.
За счет встроенных алгоритмов обработки информации аппаратура способна «обучаться» в процессе работы и выделять полезный сигнал из фоновых шумов, пояснил представитель «Росэлектроники». По его словам, в рамках пилотных испытаний станции «Гроза» специалисты НПП «Радиосвязь» подключили к интернету нескольких социальных и инфраструктурных объектов на территории Красноярского края, в том числе фельдшерско-акушерский пункт, школы и 50-километрового участок трассы между населенными пунктами.