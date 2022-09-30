«Росэлектроника» запустила «Грозу» за 424 млн рублей

Станция тропосферной связи может использоваться для подключения любых объектов к интернету и позволяет передавать информацию на высоких скоростях независимо от рельефа местности за счет работы в различных режимах распространения радиоволн, пояснил журналистам генеральный директор НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев. По его словам, тропосферная связь экономически более выгодна по сравнению со спутниковой из-за отсутствия расходов на абонентскую плату за аренду спутникового ресурса. «Несмотря на более высокую стоимость самого оборудования, за 1-2 года эксплуатации станции тропосферной связи инвестиции в приобретение аппаратуры окупятся, поскольку пользователь не платит за аренду спутникового канала и не несет никаких других дополнительных расходов», – заключил он.