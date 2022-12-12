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Рынок российских облачных сервисов вырос на 42%

Этому способствовали западные санкции в отношении российских компаний
Анна Устинова
Помимо увеличения числа клиентов отдельные компании увеличили долю рынка за счет повышения цен на свои услуги / Андрей Гордеев / Ведомости

Объем услуг российских облачных сервисов (IaaS) в 2022 г. достигнет отметки в 86,6 млрд руб., что на 41,6% больше, чем годом ранее. Такую оценку приводит в своем исследовании аналитическая компания iKS-Consulting. Активному переходу корпоративных пользователей с иностранных облачных сервисов на российские облака способствовало вступление в силу западных санкций в отношении российских компаний с весны 2022 г., утверждают авторы исследования.

Из-за ухода иностранных игроков спрос перераспределился, и места ушедших зарубежных поставщиков заняли российские игроки. В частности, Yandex Cloud и Selectel выросли быстрее остальных лидеров и обогнали в пятерке лидеров «Крок» и МТС, отмечают авторы исследования. При этом почти половина компаний пользовались услугами сразу нескольких провайдеров, уточняют в iKS-Consulting. Основными потребителями облаков авторы исследования называют ритейл.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных