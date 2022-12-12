Рынок российских облачных сервисов вырос на 42%

Объем услуг российских облачных сервисов (IaaS) в 2022 г. достигнет отметки в 86,6 млрд руб., что на 41,6% больше, чем годом ранее. Такую оценку приводит в своем исследовании аналитическая компания iKS-Consulting. Активному переходу корпоративных пользователей с иностранных облачных сервисов на российские облака способствовало вступление в силу западных санкций в отношении российских компаний с весны 2022 г., утверждают авторы исследования.