Рынок российских облачных сервисов вырос на 42%Этому способствовали западные санкции в отношении российских компаний
Объем услуг российских облачных сервисов (IaaS) в 2022 г. достигнет отметки в 86,6 млрд руб., что на 41,6% больше, чем годом ранее. Такую оценку приводит в своем исследовании аналитическая компания iKS-Consulting. Активному переходу корпоративных пользователей с иностранных облачных сервисов на российские облака способствовало вступление в силу западных санкций в отношении российских компаний с весны 2022 г., утверждают авторы исследования.
Из-за ухода иностранных игроков спрос перераспределился, и места ушедших зарубежных поставщиков заняли российские игроки. В частности, Yandex Cloud и Selectel выросли быстрее остальных лидеров и обогнали в пятерке лидеров «Крок» и МТС, отмечают авторы исследования. При этом почти половина компаний пользовались услугами сразу нескольких провайдеров, уточняют в iKS-Consulting. Основными потребителями облаков авторы исследования называют ритейл.