Нидерланды и Япония готовы отрезать Китай от современного оборудования для полупроводников

Нидерланды и Япония до конца января 2023 г. могут согласовать ограничения на экспорт в Китай важнейшего оборудования для производства чипов, в частности литографических машин (степперов или сканеров), пишет гонконгское издание South China Morning Post. Такие действия идут в русле политики США – ключевого союзника этих двух стран. Администрация президента США Джо Байдена проводит курс по сдерживанию технологического развития КНР и призывает к тому же своих партнеров.