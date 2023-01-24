Нидерланды и Япония готовы отрезать Китай от современного оборудования для полупроводников

Нидерланды и Япония готовы отрезать Китай от современного оборудования для полупроводниковПолный запрет поставок литографических машин в КНР мог бы обрушить мировую экономику, говорят эксперты
Нидерланды и Япония до конца января 2023 г. могут согласовать ограничения на экспорт в Китай важнейшего оборудования для производства чипов, в частности литографических машин (степперов или сканеров), пишет гонконгское издание South China Morning Post. Такие действия идут в русле политики США – ключевого союзника этих двух стран. Администрация президента США Джо Байдена проводит курс по сдерживанию технологического развития КНР и призывает к тому же своих партнеров.
Как сообщило американское издание Bloomberg еще 19 января 2023 г., премьер-министры Японии Фумио Кисида и Нидерландов Марк Рютте обсуждали свои планы в Вашингтоне с Байденом в начале 2023 г. Позже Рютте в кулуарах экономического форума в Давосе выразил уверенность, что соответствующий экспортный контроль в отношении Китая скоро будет установлен.