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Нидерланды и Япония готовы отрезать Китай от современного оборудования для полупроводников

Полный запрет поставок литографических машин в КНР мог бы обрушить мировую экономику, говорят эксперты
Владимир Кулагин
Китай предпринимает ряд шагов для достижения технологической независимости в области производства полупроводников / Xu Changliang / VCG via Getty Images

Нидерланды и Япония до конца января 2023 г. могут согласовать ограничения на экспорт в Китай важнейшего оборудования для производства чипов, в частности литографических машин (степперов или сканеров), пишет гонконгское издание South China Morning Post. Такие действия идут в русле политики США – ключевого союзника этих двух стран. Администрация президента США Джо Байдена проводит курс по сдерживанию технологического развития КНР и призывает к тому же своих партнеров.

Как сообщило американское издание Bloomberg еще 19 января 2023 г., премьер-министры Японии Фумио Кисида и Нидерландов Марк Рютте обсуждали свои планы в Вашингтоне с Байденом в начале 2023 г. Позже Рютте в кулуарах экономического форума в Давосе выразил уверенность, что соответствующий экспортный контроль в отношении Китая скоро будет установлен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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