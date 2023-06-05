«Тинькофф банк», Мосбиржа и «Сбер» протестируют «российский GitHub»Эксперимент с софтом на открытом коде продлится до 1 апреля 2024 года
«Тинькофф банк», Мосбиржа и структуры «Сбера» протестируют «российский GitHub». Эксперимент с софтом на открытом коде продлится до 1 апреля 2024 г.
Минцифры утвердило перечень из 82 участников эксперимента по созданию российского репозитория программного обеспечения с открытым кодом – аналога крупнейшего веб-сервиса для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub. В список вошли федеральные и региональные органы власти, крупные компании, например «Тинькофф банк», Мосбиржа, структура «Сбера» «Сбертех», компании-разработчики и физлица. Соответствующий приказ Минцифры был опубликован 31 мая. Представитель министерства отметил, что в перечень вошли как разработчики, так и пользователи решений на базе открытого кода.
Создание репозитория обсуждается с сентября 2021 г., когда о нем заявил премьер Михаил Мишустин. Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) объявил о своем участии в проекте в октябре 2022 г. (это регламентировано постановлением правительства). В кулуарах ЦИПР-2023 генеральный директор РФРИТа Александр Павлов сообщил ТАСС, что фонд собрал заявки, перечень должно утвердить Минцифры.
Эксперимент по созданию репозитория стартовал 21 марта 2023 г. и заканчивается во II квартале 2024 г. Минцифры предлагало передать на это 1,3 млрд руб. из фонда «Росинфокоминвест», писали «Ведомости» в марте. По словам федерального чиновника, получателем средств «Росинфокоминвеста» станет РФРИТ, который в дальнейшем передаст средства в АНО «Открытый код» (учредители – VK, «Ростелеком», университет «Иннополис», группа Т1 и другие структуры). АНО будет разрабатывать техзадание по созданию репозитория, говорил «Ведомостям» близкий к организации источник. «Ведомости» направили запросы в «Открытый код» и РФРИТ.
Компании могли подать заявки на разработку отдельных решений, объяснил председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. Никаких конкретных задач перед участниками не ставилось, уточнил он. «Базальт СПО» в рамках проекта займется «сборкой операционной системы под процессоры на архитектуре Risk-V», говорит Смирнов.
Представитель Мосбиржи сообщил, что она «как IT-компания активно использует открытый исходный код в процессах разработки ПО и web-проектов». «В текущих условиях очень важно найти возможность продолжения использования открытого кода, это дает возможность динамичного развития финтех-проектов», – продолжил он. По словам собеседника, у Мосбиржи есть наработки инструментария для разработки ПО, которыми она будет готова поделиться через репозиторий.
Ozon (участник эксперимента) поддерживает развитие проектов с открытым кодом и считает это вкладом в развитие IT, говорит представитель маркетплейса. «У нас есть возможность проверить жизненный цикл внесения изменений через эту платформу, взаимодействие с отечественными разработчиками и еще один канал предоставления техподдержки», – говорит гендиректор компании-разработчика российского веб-сервера Angie Заур Абасмирзоев (также участвует в эксперименте).
«Ведомости» направили запросы в «Тинькофф», «Сбертех», T1, «Газпром нефть», Минтруд. Крупнейшие IT-компании – VK и «Яндекс» – не стали подавать заявки на участие в эксперименте, их представители воздержались от комментариев.
Скорее всего, задачей эксперимента является выработка механизма коммерциализации открытого кода и методов переиспользования его в других проектах, считает гендиректор группы «Рексофт» Александр Егоров. В интересах госкомпаний уже написано много программ, блоки из которых можно переиспользовать с доработками, но для этого нужна удобная для участников рынка схема, говорит он.
В практике заказных разработок для госучреждений речь идет о передаче исключительных прав на разработанное ПО, объясняет директор по продуктовому маркетингу компании «МойОфис» Петр Щеглов. По его словам, это означает, что госорганы становятся владельцами компонентов информсистем, но для их дальнейшего развития у них нет компетенций, разработки нельзя использовать в других проектах, так как они связаны с конкретным учреждением и определенной статьей бюджета. Поэтому раскрытие информации о коде может дать существенный экономический эффект – ускорит модернизацию госинформсистем, упростит разработку модулей и компонентов и приведет к экономии бюджетов, перечисляет Щеглов.
Переговоры о создании «отечественного GitHub» ведутся три года, но не придуман способ мотивации разработчиков или владельцев программ выкладывать код в общий доступ, замечает источник «Ведомостей» в одной из IT-компаний. По его словам, нужно «токенизировать» площадку, т. е. после определенного количества строк кода или количества коммитов (изменений и доработок) давать токен, который можно менять на «какие-то плюшки» (обучение, доступ к другой платной программе или просто монетизация усилий).
Сейчас нет механизмов поддержки участников национального репозитория, отмечает член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ирина Абдеева. В перспективе это может выглядеть как приоритетное использование продуктов из репозитория участниками закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ (регулируют закупки госструктур и госкомпаний. – «Ведомости») и/или субъектами критической информационной инфраструктуры, предполагает она.
Для успеха эксперимента важно собрать все проекты в одном месте – другие разработчики должны легко находить нужные модули, а также иметь возможность присылать свои коммиты, рассуждает Щеглов. В то же время важно, чтобы разработчики кода поддерживали его, на регулярной основе принимали правки и устраняли баги, подчеркивает заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко.