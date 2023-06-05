«Тинькофф банк», Мосбиржа и «Сбер» протестируют «российский GitHub»

В практике заказных разработок для госучреждений речь идет о передаче исключительных прав на разработанное ПО, объясняет директор по продуктовому маркетингу компании «МойОфис» Петр Щеглов. По его словам, это означает, что госорганы становятся владельцами компонентов информсистем, но для их дальнейшего развития у них нет компетенций, разработки нельзя использовать в других проектах, так как они связаны с конкретным учреждением и определенной статьей бюджета. Поэтому раскрытие информации о коде может дать существенный экономический эффект – ускорит модернизацию госинформсистем, упростит разработку модулей и компонентов и приведет к экономии бюджетов, перечисляет Щеглов.