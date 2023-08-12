Компания с российскими основателями создала замену Roblox и Minecraft

Компания с российскими основателями создала замену Roblox и MinecraftИностранные платформы ушли с российского рынка в 2022 году
Компания с российскими основателями Onlyspace запустила игровую платформу Megamod – аналог популярных «песочниц» Roblox и Minecraft, на базе которой пользователи сами могут создавать различные игры. Пока что платформа работает в бета-версии, но за первые четыре месяца на ней зарегистрировались 3000 человек и было создано более 3000 игр, рассказал «Ведомостям» представитель разработчика. С учетом того, что Minecraft закрыл доступ пользователям из России, а Roblox ограничил возможность оплаты российскими картами, Megamod может составить им локальную конкуренцию, считают эксперты.
Создатели Megamod – Алексей Костарев и Дмитрий Семиряжко. В конце 2000-х Костарев выступил одним из авторов игры «Счастливый фермер», которая пользовалась большой популярностью у аудитории «ВКонтакте» (в 2009 г. в нее играли 6,5 млн человек, писал тогда портал Rusbase). Инвестиции в проект Megamod составили $1,5 млн, уточнил представитель компании. Сейчас компания ведет переговоры о привлечении средств от сторонних инвесторов, добавил он, не раскрыв деталей.
Ранее компания Onlyspace занималась издательством NFT-игр, но после спада интереса к криптовалютам и NFT переключилась на создание free-to-play онлайн-игр, рассказал представитель компании. В 2022 г. Forbes писал о том, что семейный офис основателя компании Xsolla (сервис приема платежей в онлайн-играх, созданный в 2005 г. в России. – «Ведомости») Александра Агапитова Hand of Midas инвестировал в Onlyspace $2,25 млн.
Платформа Megamod позволяет «неразработчикам» создавать различные игры с помощью встроенного nocode-инструментария и делиться ими с другими игроками. На платформе есть, например, различные лабиринты, гонки на монстр-карах, паркур-трассы, игры в мяч, убедились «Ведомости». По словам представителя компании, сейчас на платформе зарегистрировано порядка 2500 игроков и 400 тимлидов, которые создают новые игры, уточнили в компании. Большая часть аудитории – русскоговорящая, это пользователи из России, Украины, Бельгии, Латвии.
При этом любой пользователь может подать заявку на то, чтобы стать креатором и запустить свою игру индивидуально или в команде. За 30 игр компания выплачивает автору или команде около $200, рассказали в компании. В дальнейшем Onlyspace планирует зарабатывать на продаже внутриигровых товаров и добавочного игрового времени.
Аудитория игр-песочниц, к которым относятся Roblox и Minecraft, очень велика, говорит сооснователь студии Vengeance Games Константин Сахнов. Только в России, по разным оценкам, в Minecraft играло до 20 млн активных игроков в месяц, в Roblox – до 7 млн, отметил он. При этом общая месячная онлайн-аудитория Roblox в 2023 г. составляет около 210 млн человек, уточнил Сахнов.
В марте 2022 г. игру Minecraft удалили из российских Google Play и App Store. Это произошло после того, как Microsoft (владеет разработчиком Minecraft Mojang Studios) объявила об уходе с российского рынка. Игру сейчас также нельзя приобрести в Steam.
Монетизация подобных продуктов основана в основном на подписке (ежемесячных платежах) или микротранзакциях (покупке недорогих улучшений и визуальных отличий), объясняет Сахнов. Монетизация Minecraft, как и его ближайшего конкурента Roblox, в основном строится на встроенных покупках, а в связи с отказом разработчиков этих игр работать с Россией на рынке образовалась гигантская и очень востребованная ниша, подтверждает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. Поэтому новый игрок, который сможет предложить аналогичный продукт с возможностью оплаты, может занять существенную долю рынка, сходятся во мнении эксперты.
Впрочем, несмотря на то что доля геймеров из России в подобных играх была велика, их доля в выручке не очень существенна, продолжает он. Дело в том, что в России были очень популярны пиратские серверы Minecraft. До половины всей онлайн-аудитории Minecraft до 2022 г. приходилось на пиратские серверы. После отключения возможности платить с российских карт пиратский рынок стал развиваться стремительно, объяснил Сахнов.
По его словам, сейчас игры-песочницы уже не пользуются такой популярностью, как в пандемийные годы, однако они по-прежнему представляют перспективный сегмент игрового рынка.