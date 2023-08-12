Компания с российскими основателями создала замену Roblox и Minecraft

Компания с российскими основателями Onlyspace запустила игровую платформу Megamod – аналог популярных «песочниц» Roblox и Minecraft, на базе которой пользователи сами могут создавать различные игры. Пока что платформа работает в бета-версии, но за первые четыре месяца на ней зарегистрировались 3000 человек и было создано более 3000 игр, рассказал «Ведомостям» представитель разработчика. С учетом того, что Minecraft закрыл доступ пользователям из России, а Roblox ограничил возможность оплаты российскими картами, Megamod может составить им локальную конкуренцию, считают эксперты.