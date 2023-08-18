Связанная с «Авито» компания привязала размер зарплат сотрудников в Армении к курсу рубля

Связанная с «Авито» компания привязала размер зарплат сотрудников в Армении к курсу рубляВ самом «Авито» заявили, что считают невозможным «брать неконтролируемый валютный риск»
Компания «Кех Армения» привязала выплачиваемую в драмах сотрудникам зарплату к курсу российского рубля. Это следует из приказа компании, копия которого есть в распоряжении «Ведомостей». Документ датирован 2 августа 2023 г.
Приказ подписан директором «КЕХ Армения» Денисом Анисимовым. В профиле Дениса Анисимова в LinkedIn (сайт заблокирован в России) указано, что он является также заместителем финансового директора компании «Авито».
Приказом решено изменить «размер и способ определения основной заработной платы работников компании»: применить механизм ее индексации, поставив ее «в зависимость от курса армянского драма к российскому рублю, действующего на валютном рынке, опубликованного на официальном сайте Центрального Банка Республики Армения за один рабочий день до выплаты основной заработной платы».
После получения соответствующего уведомления компании сотруднику дается время на подписания письменного согласия на новые правила выплаты зарплаты. С теми же работниками, кто не даст такого согласия, предполагается «расторгнуть трудовые договоры».
Доходы компании «формируются в российских рублях», а без привязки зарплат в драмах к российскому рублю «компания несет значительные убытки», говорится в приказе. Они, по предварительным расчетам и прогнозам, в конце 2023 г. составят сумму в армянских драмах, эквивалентную 1,6 млрд руб., а в конце 2024 г. – 2,25 млрд руб.
В результате этого шага фактические зарплаты работающих в Армении сотрудников снизятся из-за разницы курсов, пишет отраслевой портал CNews. В августе 2022 г. 1 драм стои 0,15 руб., в августе 2023-го курс драма равен 0,25 руб.
«При принятии любых решений мы руководствуемся бизнес-логикой и здравым смыслом, – заявил "Ведомостям" представитель "Авито". – И если эта бизнес-логика и здравый смысл подсказывают нам, что компании может быть нанесен ущерб в силу текущих процессов, то эти процессы нужно менять».
Собеседник подчеркнул, что в компании «сделали максимум для того, чтобы люди работали территориально там, где хотят»: «Но они при этом работают в российской компании, где 100% выручки, расходов, кредитов, процентов и иных затрат которой номинированы в рублях».
«В связи с этим брать неконтролируемый валютный риск для компании не представляется возможным», – заявил представитель «Авито».
Связаться с «Кех Армения» не удалось.