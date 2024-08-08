Число отечественных спутниковых тарелок в новых регионах вырастет в 2024 году

Оператор спутникового телевидения «Русский мир» начал работать на территориях четырех новых регионов, а также в Крыму и Севастополе в конце декабря 2022 г., писали «Ведомости» в январе 2023 г. Проект был создан при поддержке Общероссийского народного фронта. Он транслирует 20 федеральных каналов, местные каналы разных жанров и ряд развлекательных телеканалов. Учредителем «Русского мира» выступает зарегистрированная в Луганске одноименная компания, следует из данных регистратора доменов Nic.ru и «СПАРК-Интерфакса». Ее учредителем, в свою очередь, стала Алина Панова. Профиль «Русского мира» – деятельность в области телевизионного вещания. По словам Кофман, оператор не обращался в органы власти за выделением средств на проект «Русский мир», а «решает все вопросы собственными силами».