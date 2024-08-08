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Число отечественных спутниковых тарелок в новых регионах вырастет в 2024 году

Также там требуется наладить техподдержку вещания
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

Количество тарелок спутникового ТВ «Русский мир» для трансляции российских каналов в населенных пунктах новых регионов в 2024 г. возрастет примерно до 300 000. Об этом «Ведомостям» рассказала заместитель директора по связям с общественностью спутникового оператора «Русский мир» Карина Кофман. По итогам 2023 г. русские тарелки были установлены в 155 000 домохозяйств. Потенциальную емкость рынка спутникового телевидения в новых регионах, по словам Кофман, компания оценивает в 1 млн абонентов.

Оператор спутникового телевидения «Русский мир» начал работать на территориях четырех новых регионов, а также в Крыму и Севастополе в конце декабря 2022 г., писали «Ведомости» в январе 2023 г. Проект был создан при поддержке Общероссийского народного фронта. Он транслирует 20 федеральных каналов, местные каналы разных жанров и ряд развлекательных телеканалов. Учредителем «Русского мира» выступает зарегистрированная в Луганске одноименная компания, следует из данных регистратора доменов Nic.ru и «СПАРК-Интерфакса». Ее учредителем, в свою очередь, стала Алина Панова. Профиль «Русского мира» – деятельность в области телевизионного вещания. По словам Кофман, оператор не обращался в органы власти за выделением средств на проект «Русский мир», а «решает все вопросы собственными силами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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