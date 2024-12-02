Касперская предложила профинансировать создание языка разработки для ИИ

Касперская предложила профинансировать создание языка разработки для ИИТакже университеты должны договариваться с компаниями о трудоустройстве студентов после окончания вуза, считает она
Государство должно создать отечественную платформу и языки программирования для искусственного интеллекта (ИИ). С таким предложением выступила президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская на конференции «Импульс.Т1». Также университеты должны договариваться с компаниями о трудоустройстве студентов после окончания вуза. По ее словам, это два главных фундамента создания инфраструктуры кибербезопасности и дальнейшей реализации цифровизации в России.
«Искусственный интеллект практически весь в нашей стране строится на иностранных платформах», – объясняет Касперская. По ее мнению, данные и алгоритмы, заложенные в них, могут попросту не отвечать запросам отечественного рынка и в первую очередь российские IТ-компании должны ориентироваться на создание собственных платформ для ИИ и собственных языков разработки.