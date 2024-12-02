Касперская предложила профинансировать создание языка разработки для ИИ

Государство должно создать отечественную платформу и языки программирования для искусственного интеллекта (ИИ). С таким предложением выступила президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская на конференции «Импульс.Т1». Также университеты должны договариваться с компаниями о трудоустройстве студентов после окончания вуза. По ее словам, это два главных фундамента создания инфраструктуры кибербезопасности и дальнейшей реализации цифровизации в России.