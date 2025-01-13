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В Крыму выставили на продажу последний из сервисов каршеринга

Сервис «Чайка» продается из-за роста кредитных ставок и снижения турпотока и сбоев в работе GPS
Лиана Липанова
Алексей Мальгавко / РИА Новости
Алексей Мальгавко / РИА Новости

Владельцы крымского сервиса каршеринга «Чайка» (Chaikacar) разместили объявление о продаже своего бизнеса на «Авито» за 25 млн руб. Это последний работающий сервис краткосрочной аренды автомобилей в регионе. Согласно объявлению, собственники предлагают покупателю «готовый прибыльный» бизнес, включая ПО, CRM-систему и клиентскую базу из 30 000 пользователей. Сейчас «Чайка» продолжает работать. В парке представлены марки от эконом- до комфорт-класса: Кia Rio, VW Polo, Ravon, Chery Tiggo 7 и 8. Заканчивать аренду можно в Севастополе, Симферополе, Ялте, Евпатории, Алуште, Керчи, Феодосии. После продажи собственники еще три месяца будут обучать новых владельцев, рассказал «Ведомостям» коммерческий директор компании Михаил Стариков.

По его словам, зимой в сервисе более 30 автомобилей, летом парк увеличивается примерно до 280 машин: к сервису присоединяются автомобили сторонних сервисов – например, такси. Продавать парк компания не планирует: часть машин – в лизинге, другие куплены в кредит, а некоторые автомобили принадлежат частным лицам. Но, по словам Старикова, при необходимости новый покупатель может взять автомобили в управление с выплатой процентов от прибыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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