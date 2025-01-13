В Крыму выставили на продажу последний из сервисов каршеринга

В Крыму выставили на продажу последний из сервисов каршерингаСервис «Чайка» продается из-за роста кредитных ставок и снижения турпотока и сбоев в работе GPS
Владельцы крымского сервиса каршеринга «Чайка» (Chaikacar) разместили объявление о продаже своего бизнеса на «Авито» за 25 млн руб. Это последний работающий сервис краткосрочной аренды автомобилей в регионе. Согласно объявлению, собственники предлагают покупателю «готовый прибыльный» бизнес, включая ПО, CRM-систему и клиентскую базу из 30 000 пользователей. Сейчас «Чайка» продолжает работать. В парке представлены марки от эконом- до комфорт-класса: Кia Rio, VW Polo, Ravon, Chery Tiggo 7 и 8. Заканчивать аренду можно в Севастополе, Симферополе, Ялте, Евпатории, Алуште, Керчи, Феодосии. После продажи собственники еще три месяца будут обучать новых владельцев, рассказал «Ведомостям» коммерческий директор компании Михаил Стариков.
По его словам, зимой в сервисе более 30 автомобилей, летом парк увеличивается примерно до 280 машин: к сервису присоединяются автомобили сторонних сервисов – например, такси. Продавать парк компания не планирует: часть машин – в лизинге, другие куплены в кредит, а некоторые автомобили принадлежат частным лицам. Но, по словам Старикова, при необходимости новый покупатель может взять автомобили в управление с выплатой процентов от прибыли.