В Крыму выставили на продажу последний из сервисов каршеринга

Владельцы крымского сервиса каршеринга «Чайка» (Chaikacar) разместили объявление о продаже своего бизнеса на «Авито» за 25 млн руб. Это последний работающий сервис краткосрочной аренды автомобилей в регионе. Согласно объявлению, собственники предлагают покупателю «готовый прибыльный» бизнес, включая ПО, CRM-систему и клиентскую базу из 30 000 пользователей. Сейчас «Чайка» продолжает работать. В парке представлены марки от эконом- до комфорт-класса: Кia Rio, VW Polo, Ravon, Chery Tiggo 7 и 8. Заканчивать аренду можно в Севастополе, Симферополе, Ялте, Евпатории, Алуште, Керчи, Феодосии. После продажи собственники еще три месяца будут обучать новых владельцев, рассказал «Ведомостям» коммерческий директор компании Михаил Стариков.