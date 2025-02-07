Открытие неба для дронов нужно для доставки детям подарков к Новому году

Чтобы дети Якутии успевали получать новогодние подарки вовремя, над регионом необходимо открыть небо для полетов дронов, заявил первый заместитель летного директора региональной авиакомпании «Полярные авиалинии» Семен Семенов 6 февраля в ходе сессии «Беспилотные авиационные системы: задачи и приоритеты на 2025 г.», прошедшей в рамках выставки инфраструктуры гражданской авиации НАИС в «Крокус экспо». «Мы ждем поставки почты [тяжелыми дронами]. Например, чтобы получить новогодние игрушки, [нужно] заказывать летом, вот такая у нас логистика. Нет провозных емкостей», – заявил он.