Открытие неба для дронов нужно для доставки детям подарков к Новому году

Открытие неба для дронов нужно для доставки детям подарков к Новому годуЭтот аргумент в пользу ослабления ограничений для полетов БПЛА был одним из самых необычных на выставке НАИС
Чтобы дети Якутии успевали получать новогодние подарки вовремя, над регионом необходимо открыть небо для полетов дронов, заявил первый заместитель летного директора региональной авиакомпании «Полярные авиалинии» Семен Семенов 6 февраля в ходе сессии «Беспилотные авиационные системы: задачи и приоритеты на 2025 г.», прошедшей в рамках выставки инфраструктуры гражданской авиации НАИС в «Крокус экспо». «Мы ждем поставки почты [тяжелыми дронами]. Например, чтобы получить новогодние игрушки, [нужно] заказывать летом, вот такая у нас логистика. Нет провозных емкостей», – заявил он.
По словам Семенова, Якутия уже готова к использованию тяжелых беспилотников в грузоперевозке. Особенно большие объемы грузов в регионе приходятся на лесоохрану и службу спасения. «Весной будет много опасных видов работ, доставка взрывчатых и инициирующих веществ, – добавил он. – Вот именно на этих этапах возможно использование беспилотных авиационных систем (БАС)».