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Чиновникам Австралии запретили пользоваться софтом «Лаборатории Касперского»

МВД страны ссылается на угрозу национальной безопасности из-за продуктов российской компании
Ника Сизова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Австралия стала очередной страной, запретившей использование программного обеспечения (ПО) российской компании «Лаборатория Касперского» для государственных чиновников. Об этом сообщило 24 февраля 2025 г. американское интернет-издание TechCrunch.

По данным издания, распоряжение МВД вышло на прошлой неделе, завершившейся 23 февраля. Государственным учреждениям страны запрещено устанавливать продукты и веб-сервисы «Касперского» на официальные системы и устройства. А уже установленное ПО компании нужно удалить до 1 апреля 2025 г. По словам министра Стефани Фостер, использование этого софта «создает недопустимый риск для безопасности государственных сетей и данных, связанный с угрозами иностранного вмешательства, шпионажа и саботажа».

«Лаборатория Касперского» разочарована решением МВД Австралии, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Решение обусловлено текущей геополитической ситуацией и не подкреплено технической оценкой продуктов компании, добавил собеседник. «Политическую подоплеку решения подчеркивает и тот факт, что оно было принято без предупреждения и возможности ответить на вопросы правительства Австралии», – объяснил он. По словам представителя компании, процедура, необходимая для обоснования небезопасности решений компании, не была проведена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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