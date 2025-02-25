Чиновникам Австралии запретили пользоваться софтом «Лаборатории Касперского»

По данным издания, распоряжение МВД вышло на прошлой неделе, завершившейся 23 февраля. Государственным учреждениям страны запрещено устанавливать продукты и веб-сервисы «Касперского» на официальные системы и устройства. А уже установленное ПО компании нужно удалить до 1 апреля 2025 г. По словам министра Стефани Фостер, использование этого софта «создает недопустимый риск для безопасности государственных сетей и данных, связанный с угрозами иностранного вмешательства, шпионажа и саботажа».