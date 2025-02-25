Чиновникам Австралии запретили пользоваться софтом «Лаборатории Касперского»МВД страны ссылается на угрозу национальной безопасности из-за продуктов российской компании
Австралия стала очередной страной, запретившей использование программного обеспечения (ПО) российской компании «Лаборатория Касперского» для государственных чиновников. Об этом сообщило 24 февраля 2025 г. американское интернет-издание TechCrunch.
По данным издания, распоряжение МВД вышло на прошлой неделе, завершившейся 23 февраля. Государственным учреждениям страны запрещено устанавливать продукты и веб-сервисы «Касперского» на официальные системы и устройства. А уже установленное ПО компании нужно удалить до 1 апреля 2025 г. По словам министра Стефани Фостер, использование этого софта «создает недопустимый риск для безопасности государственных сетей и данных, связанный с угрозами иностранного вмешательства, шпионажа и саботажа».
«Лаборатория Касперского» разочарована решением МВД Австралии, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Решение обусловлено текущей геополитической ситуацией и не подкреплено технической оценкой продуктов компании, добавил собеседник. «Политическую подоплеку решения подчеркивает и тот факт, что оно было принято без предупреждения и возможности ответить на вопросы правительства Австралии», – объяснил он. По словам представителя компании, процедура, необходимая для обоснования небезопасности решений компании, не была проведена.