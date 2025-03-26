Все снимки и видео с дронов могут собрать в единую государственную систему

Проработать вопрос создания государственной базы фото- и видеоматериалов с дронов необходимо было до 25 марта 2025 г., сообщил собеседник, близкий к Минпромторгу. По его словам, поручение министра торговли и промышленности Антона Алиханова было дано 11 марта по итогам прошедшего в середине февраля совещания с участием профильных министерств – участников нацпроекта БАС и ключевых игроков рынка. На основе предложений отрасли должна появиться дорожная карта по развитию экспортного потенциала российских БПЛА, пояснил собеседник. Ключевой для отрасли беспилотников нацпроект БАС был утвержден в декабре прошлого года с объемом финансирования из госбюджета в размере 696 млрд руб.