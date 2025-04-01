Российский рынок файерволов обгонит мировые показатели по темпам роста

Российский рынок межсетевых экранов (NGFW, или файервол, – решение для фильтрации сетевого трафика и защиты корпоративного периметра сети) будет расти до 2030 г. быстрее, чем в среднем по миру. Среднегодовые темпы роста (CAGR) в нашей стране составят 14,4%, в мире – 11%. Также опережающими темпами будет расти российский сегмент защиты конечных точек (пользовательских устройств и серверов): CAGR в России ожидается на уровне 17,6%, а в мире – 12%. К таким выводам пришли аналитики компании InfoWatch (разрабатывает системы информбезопасности; ИБ), проанализировав обзоры, исследования и опросы, подготовленные крупными международными консалтерами. Но никаких абсолютных показателей в исследовании InfoWatch не приводится.