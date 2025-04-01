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Российский рынок файерволов обгонит мировые показатели по темпам роста

Это связано с активным импортозамещением в сегменте
Мария Арялина
Freepik
Freepik

Российский рынок межсетевых экранов (NGFW, или файервол, – решение для фильтрации сетевого трафика и защиты корпоративного периметра сети) будет расти до 2030 г. быстрее, чем в среднем по миру. Среднегодовые темпы роста (CAGR) в нашей стране составят 14,4%, в мире – 11%. Также опережающими темпами будет расти российский сегмент защиты конечных точек (пользовательских устройств и серверов): CAGR в России ожидается на уровне 17,6%, а в мире – 12%. К таким выводам пришли аналитики компании InfoWatch (разрабатывает системы информбезопасности; ИБ), проанализировав обзоры, исследования и опросы, подготовленные крупными международными консалтерами. Но никаких абсолютных показателей в исследовании InfoWatch не приводится.

Представить InfoWatch уточнил, что консолидированная оценка мировых продаж формировалась на основе отчетов компаний, которые получают данные от вендоров или консалтинговых компаний. В российском сегменте учитывались продажи отечественных вендоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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