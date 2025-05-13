РФРИТ получит более 13 млрд рублей на гранты для IT-компаний

Минцифры выделит Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ) 13,65 млрд руб. на поддержку отечественных IT-решений в 2025–2027 гг. Это следует из решения ведомства о предоставлении субсидии от 16 апреля 2025 г. Документ опубликован на сайте ведомства.