РФРИТ получит более 13 млрд рублей на гранты для IT-компаний

РФРИТ получит более 13 млрд рублей на гранты для IT-компанийПосле завершения программы льготных кредитов этот механизм господдержки стал единственным, доступным малому бизнесу
Минцифры выделит Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ) 13,65 млрд руб. на поддержку отечественных IT-решений в 2025–2027 гг. Это следует из решения ведомства о предоставлении субсидии от 16 апреля 2025 г. Документ опубликован на сайте ведомства.
Согласно документу, в 2025 г. РФРИТ получит 4,56 млрд руб. на поддержку IT-решений, в 2026 г. – 4,55 млрд руб., а в 2027 г. – 4,5 млрд руб.
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