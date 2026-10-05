Госрасходы на цифровизацию могут увеличить за счет отчислений операторов связи

В ближайшие два года на финансирование цифровых решений за счет отчислений операторов связи выделят больший объем средств. Это следует из проекта федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг., который был внесен в Госдуму 30 сентября. На мероприятия нацпроекта «Экономика данных» и госпрограммы «Информационное общество» за счет отчислений операторов связи в резерв универсального обслуживания (РУО) предусмотрели в 2027 г. на 58% больше средств – или 16,3 млрд руб. В принятом бюджете на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг. на эти цели предполагалось выделить в следующем году 10,3 млрд руб.