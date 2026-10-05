Госрасходы на цифровизацию могут увеличить за счет отчислений операторов связи

Госрасходы на цифровизацию могут увеличить за счет отчислений операторов связиПри этом ставка в размере 2% от выручки оператора меняться не будет
В ближайшие два года на финансирование цифровых решений за счет отчислений операторов связи выделят больший объем средств. Это следует из проекта федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг., который был внесен в Госдуму 30 сентября. На мероприятия нацпроекта «Экономика данных» и госпрограммы «Информационное общество» за счет отчислений операторов связи в резерв универсального обслуживания (РУО) предусмотрели в 2027 г. на 58% больше средств – или 16,3 млрд руб. В принятом бюджете на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг. на эти цели предполагалось выделить в следующем году 10,3 млрд руб.
Расходы на цифровизацию скорректировали с учетом разных источников финансирования. За счет дополнительных поступлений от штрафов за нарушение ПДД объем поступлений в 2027 г. сократится с 34,3 млрд до 21,2 млрд руб. Также были изменены показатели на 2028 г. Согласно проекту бюджета, за счет отчислений операторов на цифровые решения планируют зарезервировать в бюджете больший на 67,5% объем средств, или 18,6 млрд руб. В бюджете на 2026 г. планово на 2028 г. было заложено 11,1 млрд руб., а в 2026 г. на эти цели предусмотрели около 9 млрд руб.