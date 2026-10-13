Старым микросхемам оставили место в закупках

В отличие от текущих требований с 2027 г. для включения новых изделий в реестр микросхем второго уровня, производимых по техпроцессу 28 нм и менее с площадью кристалла более 50 кв. мм, вводится отдельный порог не менее 21 балла. Сейчас таких требований к передовым микросхемам второго уровня не предъявляется. При этом в 2028 г. порог составит уже не менее 36 баллов. Баллы будут начисляться за выполнение технологических операций в России, использование отечественных компонентов и российские разработки в составе чипа.