Старым микросхемам оставили место в закупках

Старым микросхемам оставили место в закупкахПереходный период предусмотрели для микросхем, которые могут включить в реестр до конца 2026 года
Российские микросхемы, попавшие в реестр промышленной продукции до конца этого года, госзаказчики смогут закупать до конца 2031 г. по действующим правилам. Это следует из постановления правительства № 1201, которое вносит изменения в базовые правила национального режима при закупках госкомпаний. «Ведомости» ознакомились с документом. Новый документ вступит в силу 1 января 2027 г.
В отличие от текущих требований с 2027 г. для включения новых изделий в реестр микросхем второго уровня, производимых по техпроцессу 28 нм и менее с площадью кристалла более 50 кв. мм, вводится отдельный порог не менее 21 балла. Сейчас таких требований к передовым микросхемам второго уровня не предъявляется. При этом в 2028 г. порог составит уже не менее 36 баллов. Баллы будут начисляться за выполнение технологических операций в России, использование отечественных компонентов и российские разработки в составе чипа.