Каждый пятый сотовый телефон является подделкой – исследование ОЭСР

Пятая часть всех мобильных телефонов, продаваемых в мире, является подделкой. Об этом говорится в исследовании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). То же самое касается практически каждой четвертой игровой приставки.

На глобальном рынке компьютеров и электроники доля контрафактной продукции составляет 6,5%, в целом в мировой торговле показатель не превышает 2,5%.

Карты памяти и флеш-карты, а также кардридеры подделывают почти в 15% случаев, устройства для проигрывания видео и музыки - в 8%, пульты управления - в 6%, как и планшеты и ноутбуки, тогда как доля поддельных батареек на рынке оценивается менее чем в 5%.

Почти 43% поддельных товаров нарушают интеллектуальные и патентные права американских компаний, 25% - финских, 12% - японских.