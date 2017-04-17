Абоненты «Ростелекома» в трех регионах остались без интернета

Часть абонентов «Ростелекома» в Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях остались без связи с интернетом из-за повреждения кабеля, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании «Ростелеком – Дальний Восток». Магистральный кабель на участке Селихино – Ягодный Хабаровского края был поврежден в понедельник в 15.36 по местному времени (8.36 мск). Уже начались восстановительные работы. Как скоро все починят, сколько абонентов осталось без связи и что случилось с кабелем, представитель компании не уточнил.

У пострадавших клиентов нет доступа к интернету, в том числе в мобильных телефонах, а также нарушено вещание интерактивного телевидения, не работают банкоматы.