Минкомсвязи: авария на кабеле «Ростелекома» произошла «в глухой тайге»

Из-за разрыва магистрального кабеля в Хабаровской области без связи и доступа к интернету оказались более 80 000 абонентов «Ростелекома». Количество пострадавших назвал в Twitter министр связи Николай Никифоров. Утром по московскому времени об аварии сообщил «Ростелеком», не назвав точное число оставшихся без связи абонентов. Сообщалось, что авария затронула пользователей интернета в Сахалинской и Магаданской областях и на Камчатке.

«Устранение аварии на ВОЛС "Ростелекома" займет не менее двух часов», - написал также министр. По его словам, авария подтверждает необходимость резервного наземного маршрута волоконно-оптической линии связи между Якутском и Магаданом, об открытии которого Минкомсвязи сообщало 14 апреля.

Кабель на участке Селихино - Ягодное Хабаровского края был поврежден 17 апреля в 8.36 мск, сообщили ТАСС в «Ростелекоме». Там добавили, что работы по восстановлению линии уже ведутся. Министр Никифоров рассказал журналистам, что авария произошла «в глухой тайге» и в сложных погодных условиях. «Туда выдвинулись три бригады из разных населенных пунктов, примерно в 12.50 по Москве первая бригада добралась до этой аварии. Коллеги добирались туда не менее трех часов, и другие бригады туда выдвигаются», - цитирует ТАСС. Министр добавил, что авария «достаточно серьезная» и она показывает, что всегда должен быть зарезервированный канал.

«Причина [поломки кабеля] — работы сторонней организации», — рассказал представитель «Ростелекома» порталу РБК. «Они вели работы и порвали кабель. Прямо сейчас специалисты восстанавливают связь», - сказал представитель оператора ТАСС. Когда связь будет восстановлена, он не уточнил.