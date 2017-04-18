В Египте пройдут новые переговоры о поставках российского оборудования на «Мистрали» – ТАСС

Российская делегация отправилась в Египет на новый этап переговоров по поставке оборудования связи и управления для вертолетоносцев «Мистраль». Это сообщает ТАСС со ссылкой на источник в системе военно-технического сотрудничества России с другими странами. Он уточнил, что обсуждаться будут параметры возможной сделки с готовыми техническими предложениями по оборудованию связи и управления. Официального подтверждения данных об очередном раунде переговоров у ТАСС нет.

Купленные Египтом у Франции два «Мистраля» были построены по российскому заказу, однако так и не были доставлены в Россию из-за политических разногласий по ситуации на Украине. Контракт был расторгнут в 2015 г., Париж выплатил Москве 949,7 млн евро. Корабли в результате были переданы Египту, названы «Гамаль Абдель Насер» и «Анвар Садат» и приняты на вооружение.

В начале сентября помощник президента России по ВТС Владимир Кожин сообщал, что Россия и Египет ведут переговоры о возможных поставках вертолетов Ка-52К, предназначенных для «Мистралей». Немногим позднее стало известно, что министры обороны России и Египта Сергей Шойгу и Седки Собхи согласовали подготовку египетских пилотов для этих вертолетов. Также Кожин говорил, что Россия предложила Египту современные системы вооружения, средства радиоэлектронной борьбы и связи для установки на вертолетоносцы «Мистраль», а представитель Объединенной приборостроительной корпорации, которая вошла в состав холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех»), сообщал, что оборудование связи и управления почти готово к отправке в Египет и может быть поставлено в кратчайшие сроки при заключении контракта.