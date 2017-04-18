«Просвещение» Ротенберга может вложить до 1,5 млрд рублей в покупку IT-компаний

Издательский и образовательный холдинг «Просвещение» бизнесмена Аркадия Ротенберга может потратить до 1,5 млрд руб. на покупку цифровых компаний в этом году. Об этом сообщил исполнительный вице-президент «Просвещения» Михаил Кожевников.

«Есть несколько сделок в процессе, которые мы пока не анонсировали, но поскольку эта тема такая достаточно тонкая, особенно с цифровым компаниями, поэтому стараемся об этом не говорить, пока это не случится. Мы планируем инвестировать в 2017 г. хотя бы половину запланированных средств», - подчеркнул он.

По его словам, инвестиции во многом будут зависеть «от эффективности, от рынка, от трендов».

В свою очередь президент и совладелец холдинга Владимир Узун заявил, что планы по вложениям сохраняются на прежде заявленном уровне - до 3 млрд руб. «Есть план развития до 2025 г., и мы не сможем двигаться без соответствующих инвестиций. Прежде всего, это инвестиции в покупку цифровых компаний, которые работают на этом рынке и имеют какой-то опыт реализации своих продуктов и услуг, занимают на рынке существенную позицию, демонстрируют динамику, которая представляет для нас интерес как инвестора», - пояснил он.

Некоторая часть средств будет направлена на привлечение авторов учебных материалов и пособий. «Задача - привлечь перспективных и именитых авторов», - добавил он.

Холдинг планирует увеличить выручку почти в 7 раз к 2025 г. - до 98 млрд руб. против 12,7 млрд руб. в 2016 г. В 2017 г. рост доходов ожидается на уровне 12-15%.