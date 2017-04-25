Гендиректор радио «Зенит» отстранен из-за сообщения о сносе VIP-лож стадиона на Крестовском

Гендиректор радиостанции «Зенит» Павел Агафонов отстранен от должности за публикацию «недостоверной информации» о сносе VIP-лож на стадионе на Крестовском острове, говорится в сообщении холдинга «Газпром-медиа».

Там отмечается, что редакция радиостанции процитировала опубликованную в СМИ недостоверную информацию о якобы требовании о сносе и реконструкции VIP-трибун на стадионе, в связи с чем Агафонов, а также и редактор службы новостей Юлия Левыкина отстранены от занимаемых должностей.

Ранее издание «Фонтанка» опубликовало информацию, что «Газпром» остался недоволен качеством VIP-трибун на новом стадионе на Крестовском острове, в связи с чем все не устраивающие постройки будут снесены и возведены заново. По данным издания, это президентская ложа, 36 VIP-лож, сектор А и зона, предназначенная для футбольных команд. Отмечалось, что оплачивать перестройку будет «Газпром», но выполнять работы — основной подрядчик, «Метрострой».

Пресс-служба «Газпром-медиа» подтвердила факт публикации редакцией некорректной новости и последовавших за этим действий. Радио «Зенит» опровергает ранее обнародованную информацию, отмечается в сообщении «Газпром-медиа».