Twitter снизил квартальную выручку впервые с IPO

Сервис микроблогов Twitter в I квартале 2017 г. впервые после IPO 2013 г. снизил квартальную выручку, следует из отчета компании. Однако показатели компании оказались не такими плохими, как ожидал рынок, поэтому котировки акций на премаркете подскочили на 11%, пишет The Wall Street Journal. За последний год капитализация компании снизилась на 17%.

Согласно пресс-релизу, чистый убыток Twitter в январе - марте составил $62 млн, или 9 центов в расчете на акцию, по сравнению с $80 млн, или 12 центов на акцию, зафиксированным по итогам аналогичного периода годом ранее. Выручка Twitter сократилась на 8% до $548 млн. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали скорректированную прибыль в размере 2 центов на акцию при выручке в $517 млн.

Среднее количество активных пользователей (активность учетной записи не реже раза в месяц) Twitter в I квартале составляло 328 млн человек, что на 6% выше показателя за предыдущий квартал и на 14% больше показателя за тот же период 2016 г.

Twitter планирует получить по итогам текущего квартала скорректированную EBITDA в диапазоне от $95 млн до $115 млн.