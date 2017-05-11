Роскомнадзор обязал Opera и Vimeo передавать ФСБ данные о пользователях

Блог норвежской компании Opera – Opera Software AS – и американская компания Vimeo включены в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор по поступающим запросам от ФСБ, сообщает «Роскомсвобода». Эту информацию подтверждают порталы Roem.ru и Vc.ru.

Также в реестр внесен мессенджер Snaappy, принадлежащий компании с Сейшельских островов. Кроме того, реестр пополнили АО «Региональные информационные сети», ООО «Вещательная корпорация «ТЕЛЕСФЕРА», Морозов С. С.

«Включение в данный реестр означает обязанность со стороны сервисов собирать, хранить и предоставлять данные о пользователях и их взаимодействиях компетентным органам. На текущий момент речь идет обо всех метаданных, а с 1 июля 2018 г., с момента вступления в силу пакета Яровой, – уже и обо всей внутренней переписке пользователей, обмене ими файлами, звонках и т. д.», – говорится в сообщении «Роскомсвободы».

Тем компаниям, которые отказались признавать себя организаторами распространения информации, грозит блокировка. На этом основании в последние дни уже были заблокированы такие мессенджеры, как WeChat, BlackBerry, Imo и Line, а также онлайн-рация Zello, отмечается на сайте проекта.