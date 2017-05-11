Роскомнадзор снял ограничения с WeChat

Роскомнадзор снял ограничения доступа к информационным системам китайского мессенджера WeChat, говорится в сообщении ведомства.

В ответ на требования Роскомнадзора компании Vimeo-LLC, Opera Software AS и WeChat International Pte Ltd представили сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации, отмечает ведомство. «Ограничение доступа к информационным системам WeChat International Pte, действовавшее ранее, снято», – говорится в сообщении.

В соответствии с законом организаторы распространения информации обязаны предоставить в Роскомнадзор контактные сведения, необходимые для внесения в реестр соответствующих организаций. При этом обязанности организатора распространения информации возникают в силу закона и не зависят от факта внесения в реестр.

Тем компаниям, которые отказались признавать себя организаторами распространения информации, грозит блокировка.

Ранее Роскомнадзор заблокировал Wechat после отказа компании предоставить контактные данные для реестра организаторов распространения информации. WeChat – один из крупнейших мессенджеров в мире, популярный в Китае.