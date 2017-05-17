Мединский предложил защищать российское кино от Голливуда

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что для защиты российского кино необходимо законодательно вводить протекционистские меры. Он пояснил, что российское кино не может соревноваться бюджетами с Голливудом. «Вся поддержка отечественного кинематографа – менее половины одного голливудского «Форсажа», – сказал он в ходе «Правительственного часа» в Госдуме. Министр не исключил, что меры поддержки российского кино могут, в частности, выражаться в ценовом регулировании.

«Нужно, конечно, больше поддерживать отечественное кино, с другой стороны, ограничивать... у нас нет однозначной конкуренции с Голливудом. Представьте себе, что американские автомобили будут продаваться в автосалонах наряду с отечественными, будут стоять рядом и стоить одинаковую сумму. Сейчас билет на голливудский и отечественный фильмы стоят одну и ту же сумму – 230 руб.», – добавил он.

Мединский уточнил, что Минкультуры выделяет средства на поддержку авторского кино, дебютного кино и авторской мультипликации. «Средства, которые выделяются на эти фильмы, – от 25 до 60 млн руб. Не предполагается, что эти фильмы будут соревноваться с голливудскими блокбастерами в прокате, однако целый ряд фильмов, вышедших как авторское кино, стали лидерами проката», – сказал он.

«Что касается коммерческого кино, эти проекты поддерживаются Федеральным фондом поддержки кинематографии, и Минкульт выделяет ему лишь общую сумму на распределение средств», – добавил министр.