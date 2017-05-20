Yota потратит до 20 млн рублей на компенсацию пострадавшим от сбоя абонентам

Мобильный оператор Yota, являющийся дочерней компанией «Мегафона», потратит до 20 млн руб. на компенсацию пострадавшим от сбоя в сети абонентам.

«Мы приняли решение выплатить компенсацию до 20 млн руб. клиентам, которые остались в этот день без возможности совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом», — заявил генеральный директор Yota Владимир Добрынин.

В качестве компенсации Yota предоставит пользователям скидку на следующий расчетный период. Для ее получения клиентам мобильного оператора нужно обратиться в службу поддержки.

Ранее в «Мегафоне» пообещали компенсацию пострадавшим от массового сбоя в сети. Подробности будут сообщены в начале недели.