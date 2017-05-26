Акции РБК дорожали более чем на 11% на новостях от ФАС

Котировки РБК подскочили на новостях о том, что ФАС удовлетворила ходатайство АО «Сотол проект» – одной из компаний группы ЕСН Григория Березкина – о приобретении 65,43% голосующих акций ПАО РБК.

Помимо этого удовлетворено ходатайство «Сотол проекта» о приобретении доли в размере 80,463% уставного капитала ООО «РБК онлайн» (основной вид деятельности – деятельность рекламных агентств).

По данным на 15.10 мск обыкновенная акция РБК на Московской бирже стоила 7,985 руб. (+11,21%). Максимальная стоимость составляла 8 руб., минимальная — 7,17 руб.