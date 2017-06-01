Mail.ru займется производством собственного видеоконтента

Mail.ru Group собирается заняться производством собственного видеоконтента. Об этом заявил гендиректор компании Борис Добродеев в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Надеюсь, что в этом году сами станем правообладателями. У наших пользователей востребованы собственные (снятые пользователями) теле-шоу, более того, некоторые из них становятся востребованы профессиональной видео-индустрией. Поэтому у производства такого контента, в том числе в партнерстве с профессиональной индустрией, имеются значительные перспективы», - заявил он.

По его словам, видеосмотрение на платформах Mail.ru (соцсети «Одноклассники» и «В контакте») составляет более 800 млн просмотров в день, что на 30% больше аналогичного показателя 2016 г. При этом 95% видеоконтента - пользовательский (UGC). «Мы верим в эволюцию UGC. Для примера, одно из последних соревнований по киберспорту собрало 12 млн просмотров, что сравнимо с телевизионной аудиторией», - добавил он.

На данный момент основными платформами Mail.ru для видеосмотрения являются соцсети «Одноклассники» и «В контакте». На обеих платформах монетизация видеоконтента, как профессионального, так и UGC, осуществляется по рекламной модели.