На два фильма Бондарчука у Фонда кино просят 500 млн рублей

Федор Бондарчук запрашивает у Фонда кино 250 млн руб. на создание фильма о контактах землян с инопланетянами «Притяжение II». Как передает «Интерфакс», он заявил это на очной защите проектов компаний - лидеров российского кинопроизводства, претендующих на господдержку. Бюджет картины, по его словам, составляет 645 млн руб.

«Напомню, первый фильм вышел в январе 2017 г., собрал почти 1,1 млрд руб., был продан в 74 страны. Вторая часть - та же команда. У нас появились китайские сопродюсеры, китайские актёры. Все в два раза масштабнее», - сказал режиссер.

В первом «Притяжении» говорится о первом контакте инопланетного разума с землянами в лице жителей Чертанова.

Еще один фильм, режиссером которого станет Бондарчук, - «Венские каникулы», это экранизация сценария Владимира Высоцкого и Эдуарда Володарского, написанного в 70-е гг. Это сообщил ТАСС продюсер Александр Роднянский. На презентации он также запросил у Фонда кино 250 млн руб. при бюджете в 750 млн руб. По словам Роднянского, картина будет бороться за место лидера кинопроката. В 70-е предполагалось, что в ленте снимется сам Высоцкий, а также Жерар Депардье, Вахтанг Кикабидзе, Даниэль Ольбрыхский. По сюжету, герои бегут в самые последние дни войны из немецкого концлагеря в Вену. «Нами будет создана новая версия сценария, - пояснил Роднянский. - Это будет гуманистическая история, трагическая и щемящая». Съемки должны начаться в 2018 г., выпустить фильм в прокат создатели планируют в конце 2018-начале 2019 г.