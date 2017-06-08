Минкомсвязи подготовило поправки с требованиями к оборудованию для «пакета Яровой»

Минкомсвязи разработало проект приказа, определяющий требования к оборудованию и программному обеспечению, необходимому операторам для выполнения требований антитеррористического пакета законов - так называемого «пакета Яровой», передает ТАСС.

Документ называется «Правила применения оборудования систем коммутации, включая программное обеспечение, обеспечивающего выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий». Эти правила необходимы для сертификации оборудования и использования его на сети связи общего пользования.

Цель законопроекта - «обеспечить целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи России при использовании на сетях связи технических средств оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ)».

Ожидается, что поправки вступят в силу в марте 2018 г.