Поисковикам грозят штрафы до 700 000 рублей за выдачу ссылок про обход блокировок

За выдачу поисковыми системами ссылок на сайты, рассказывающие о способах обхода блокировок запрещенной информации, предлагается взимать штрафы в размере до 700 000 руб. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в Думу.

Авторы данного законопроекта также внесли поправки и в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), предусматривающие штрафы за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора.

Подобное нарушение карается административным штрафом в размере 5000 руб. для граждан, 50 000 руб. - для должностных лиц и от 500 000 до 700 000 руб. - для компаний. Такие же штрафы предлагается взимать за выдачу по запросам пользователей ссылок на запрещенные информационные ресурсы.