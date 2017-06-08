Медиагруппа Al Jazeera сообщает о масштабной кибератаке на свои системы

Веб-сайты и цифровые платформы медиахолдинга Al Jazeera Media Network подвергаются «систематическим и непрерывным кибератакам». «Кибератаки набирают интенсивность и принимают различные формы», – говорится в заявлении Al Jazeera. Вместе с тем отмечается, что хакером не удалось достичь своих целей, а атаки были безуспешны.

О том, что все платформы находятся в рабочем состоянии, сообщило и агентство Reuters со ссылкой на источник в Al Jazeera. По его словам, атаки удается отразить.

Медиагруппа Al Jazeera находится в столице Катара Дохе. Ранее с государством разорвали дипотношения Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен и ряд других государств. Они обвинили Катар в поддержке террористических группировок.