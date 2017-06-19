Tele2 может переехать в офис «Ростелекома»

Госоператор «Ростелеком» и Tele2 изучают возможность переезда штаб-квартиры Tele2 в офис «Ростелекома». Об этом сообщил президент госоператора Михаил Осеевский в кулуарах годового общего собрания акционеров компании.

«Мы обсуждаем возможность сесть вместе в одном офисе для того, чтобы усилить модель agile (принцип управления проектами с вовлечением каждого сотрудника) и ее более активно формировать», - сказал он, пояснив, что обсуждается переезд Tele2 в офис «Ростелекома».

Источник в компании пояснил ТАСС, что речь идет об офисе «Ростелекома» в Румянцеве. Сейчас штаб-квартира Tele2 расположена в бизнес-центре «Олимпия парк» на Ленинградском шоссе. В Tele2 возможный переезд не комментируют.