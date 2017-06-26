Клименко назвал «анархичной» позицию Дурова в споре с Роскомнадзором

Советник президента России по интернету Герман Клименко назвал позицию основателя Telegram Павла Дурова в споре с Роскомнадзором «анархичной», пишет RT.

Ранее в понедельник ФСБ заявила, что члены международных террористических группировок в России наиболее активно используют «мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации».

Клименко отметил, что террористы могут пользоваться чем угодно – и WhatsApp, и Viber, но «проблема в том, что с WhatsApp мы хотя бы ведем диалог». «С Google мы разговариваем – они начали платить НДС. YouTube блокирует (по согласованию с российскими госорганами) видео. Есть определенная борьба, но мы находимся в диалоге», – считает он.

«А позиция Дурова совершенно анархичная: «Я не буду!» – и все. Мне бы хотелось самому остаться пользователем Telegram, но… будет запрещено – значит будет запрещено», – сказал Клименко.

На прошлой неделе обвинения, что Telegram нейтрален к террористам и позволяет им пользоваться сервисом в преступных целях, прозвучали из Роскомнадзора. Ведомство требует, чтобы сервис заполнил анкету сведениями о компании для внесения компании в список организаторов распространения информации в интернете, иначе ему грозит блокировка.