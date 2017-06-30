Министр связи не видит препятствий для работы Telegram в России

На данный момент не существует препятствий для работы мессенджера Telegram на территории России после того, как компания предоставила правительству требовавшиеся от нее данные. Как передает ТАСС, это заявил руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров. «Я вообще, честно говоря, был удивлен этой публичной полемикой. Закон был принят в 2014 г., не очень понятно возникновение этой публичной полемики вдруг в июне 2017 г.», - отметил чиновник.

Отказ создателя Telegram Павла Дурова исполнять «пакет Яровой» министр прокомментировал, предложив дождаться конкретного правоприменения. «У меня пока нет информации, направлялись ли какие-то дополнительные запросы по официальному адресу регистрации этой компании или не направлялись», - добавил он.

По словам Никифорова, правоприменение должно быть абсолютно равнозначное для любого организатора распространения информации (ОРИ), и «Telegram у нас далеко не единственный и не самый популярный ОРИ».