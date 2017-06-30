Минкомсвязи выступает за отмену роуминга между Россией и Белоруссией

Минкомсвязи России поддерживает предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко об отмене международного роуминга между Россией и Белоруссией, заявил руководитель ведомства Николай Никифоров.

«Мы "за", мы поддерживаем. Валентина Ивановна справедливо отметила, что все-таки в России и республике Белоруссии действует рыночная экономика, поэтому это должно быть решение самих операторов», – отметил он, добавив, что ведомство с радостью рассмотрит обращения операторов.

Никифоров также отметил, что ведомство поддерживает отмену роуминга на всем пространстве «Евразэс». «Наше министерство активно продвигает идею отмены международного роуминга на пространстве «Евразэс», - подчеркнул он.

Представитель ПАО «Вымпелком» заявил «Интерфаксу», что оператор оказывает услуги связи для своих клиентов в Белоруссии через сети местных партнёров. «Дальнейшая оптимизация зависит как от местных партнеров, так и от гармонизации законодательства, в том числе телекоммуникационного, в рамках ЕАЭС», - сообщили в компании.

В Tele2 инициативу отмены роуминга комментировать не стали, однако отметили, что Белоруссия традиционно входит в тройку наиболее популярных роуминговых направлений среди абонентов компании. В МТС отказались от комментариев, «Мегафон» не ответил на запрос.