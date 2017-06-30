Telegram выпустил обновление для обхода блокировок

Мессенджер Telegram выпустил обновление для мобильного приложения, позволяющее обходить блокировки. Об этом сообщается в блоге компании. Версия называется «Свобода слова» и позиционируется как «инструмент антицензуры».

«Мы верим в свободное и безопасное общение. Наша обязанность — предлагать технологии для защиты прав наших пользователей на неприкосновенность частной жизни и свободу слова во всем мире», — говорится в сообщении.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что он не против включения данных о Telegram в реестр. Но сам он регистрировать сервис не собирается и отсылает чиновников к публичным данным о компании на сайте.

Также Telegram не будет исполнять требования законов, нарушающие конфиденциальность пользователей, например»закона Яровой». На данный момент это устроило Роскомнадзор — Telegram был внесен в реестр.