Касперский готов раскрыть Америке исходный код своих антивирусов

Гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский готов предоставить американским властям для изучения исходный код антивирусных программ компании, а также готов выступить перед конгрессменами, чтобы помочь развеять подозрения в адрес компании. Он заявил это в интервью АР, которое было опубликовано в воскресенье вечером. Также он готов перенести часть исследовательской работы компании в США, чтобы развеять слухи, которые, по его мнению, была запущены конкурентами из зависти. «Я сделаю все, что могу, чтобы доказать, что мы действуем без злого умысла».

В конце июня в сенат была внесена поправка к законопроекту о военных расходах, которая предполагала запрет американским военным использовать антивирусы «Лаборатории Касперского». Авторы поправки заявили об опасениях, что эта компания находится под влиянием руководства России. Как сообщало Reuters, внесшая такую поправку в законопроект о военных расходах сенатор-демократ Джин Шахин заявила: «Связи "Лаборатории Касперского" и Кремля вызывают серьезную тревогу». Это предложение прозвучало на следующий день после визитов агентов ФБР в дома сотрудников «Лаборатории Касперского», проживающих в США, им задавали вопросы в связи с одним из расследований. «Лаборатория Касперского» назвала обвинения в связях с российскими властными структурами неприемлемыми и голословными. Уже тогда в беседе с пользователям Reddit Касперский выразил готовность ответить на вопросы сенаторов.

АР напоминает, что Касперский по специальности инженер-математик, что он окончил Высшую школу КГБ и одно время работал на Минобороны СССР. Антивирусы его компании в связи с этим вызывали подозрения у конкурентов «Лаборатории Касперского», особенно когда они стали набирать популярность в США. Агентство приводит мнения, что Касперский сохранил связи со спецслужбами и военными с советских времен или, что маловероятно, что его компания может сохранить независимость в России, где в экономике доминируют госкомпании, но добавляет, что твердых доказательств этих подозрений никто не представил.