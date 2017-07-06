Mail.ru интегрировала сайт объявлений «Юла» в соцсеть «Одноклассники»

Mail.ru Group интегрировала базу товаров сайта бесплатных объявлений «Юла» в социальную сеть «Одноклассники». Интеграция позволит синхронизировать базу «Юлы» в ОК и в самом сервисе — объявление, размещенное в «Одноклассниках», становится доступно на «Юле» и наоборот.

В настоящее время «Юла» представляет собой сервис объявлений, который позволяет находить и предлагать товары различных категорий в непосредственной близости от пользователя (с помощью функции геолокации).

Эти же функции будут и у нового раздела в «Одноклассниках». Ссылка на него размещена под фотографией профиля. Сейчас сервис доступен только в веб-версии. Планируется, что в будущем раздел с объявлениями появится и в приложениях «Одноклассников» на iOS и Android.