Google представил операционную систему Android Oreo

Google официально представил новую операционную систему – Android Oreo, названную в честь известного бренда шоколадного печенья. В блоге компании говорится, что новая ОС умнее, быстрее и мощнее предыдущих. В ней появилась функция «изображение в изображении», возможность выбирать и выводить на экран значки уведомления о появлении новых сообщений в мессенджерах. У ОС более надежная защита от взлома и вирусов со встроенной Google Play Protect и более строгим контролем за обновлениями. Также Android Oreo умеет минимизировать расход заряда аккумулятора от работающих, но не используемых в конкретный момент приложений.

Android Oreo будет работать на смартфонах Pixel, Nexus 5X и Nexus 6P, с ней также будут совместимы Pixel C и Nexus Player. Также идут переговоры о ее установке на смартфонах Samsung, LG, Motorola, Essential, HTC, Huawei, Sony, Nokia, Kyocera и Sharp.