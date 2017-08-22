ФАС дала операторам связи отсрочку для отмены роуминга до 15 декабря

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила до 15 декабря срок, в течение которого большой четверке – основным операторам мобильной связи в России – нужно изменить тарифы по внутрисетевому роумингу, ликвидировав «необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках». 18 июля ФАС потребовала от МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 снизить тарифы во внутрисетевом роуминге в течение 14 дней. «Мегафон» сначала назвал это требование невыполнимым и собрался судиться с ведомством. Другие компании судиться не стали, но попросили отсрочки для выполнения требования. «Мегафон» затем тоже передумал и попросил отсрочку.

22 декабря ФАС сообщила, что все операторы связи, которые получили предупреждение, «выразили готовность его исполнить и направили в ФАС России ходатайства о продлении срока». Ведомство оценило мотивированные ходатайства и перенсло дедлайн до 15 декабря. «Операторы связи ежемесячно должны предоставлять в ФАС России отчет о ходе исполнения предупреждения», – потребовала служба.