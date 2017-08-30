Veon продал башенный бизнес в Пакистане

Veon (бывший Vimpelcom) и Global Telecom Holding сообщили, что продали компанию Deodar, которой принадлежит около 13 000 сотовых вышек в Пакистане. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Veon, сумма сделки составила около $940 млн. Купила Deodar компания Tanzanite Tower, принадлежащая edotco Group и пакистанской инвесткомпании Dawood Hercules. Еdotco Group уже принадлежат более 25 000 башен в Малайзии, Шри-Ланке, Бангладеш, Камбодже, Пакистане и Мьянме.

Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2017 г.