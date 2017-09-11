S&P поместило рейтинг МТС на пересмотр с возможностью понижения

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило долгосрочный корпоративный рейтинг оператора МТС, находящийся на уровне BB+, на пересмотр с возможностью понижения.

Ранее прогноз по рейтингу был «развивающимся», говорится в сообщении агентства.

«Помещение на пересмотр с возможностью понижения последовало за понижением рейтинга АФК "Система", которая владеет 50% МТС, до BB- с BB», - отмечает S&P.

Снижение рейтинга "Системы" S&P объясняло опасениями за ее ликвидность в связи с арестом принадлежащих компании акций МТС в качестве обеспечительных мер по иску "Роснефти" 170,6 млрд руб.

В июне 2017 г. Арбитражный суд Башкирии по ходатайству «Роснефти» и «Башнефти» наложил обеспечительные меры на принадлежащие АФК «Система» 31,76% акций телекоммуникационной компании МТС, 100% акций сети клиник «Медси» и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК).