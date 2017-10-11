Telegram стал доступен на русском языке

Разработчики мессенджера Telegram запустили обновленную версию 4.4 с поддержкой функции локализации на русском языке, сообщается в блоге компании. У пользователей появилась возможность транслировать свое текущее местоположение в режиме реального времени в любой из чатов.

Основатель мессенджера Павел Дуров на своей странице во «Вконтакте» объявил о рождении русского Telegram, которое совпало с его собственным днем рождения – 10 октября.

Дуров рассказал, что формат его празднования изменился после ухода из «ВК»: «Большого повода собирать гостей» у него теперь нет, поэтому два года он фокусируется «на рабочих процессах». «Так было в прошлом году, когда мы с разработчиками уединились в бывшем мужском монастыре для продуктового марш-броска. Схожим образом вышло и в этом году. Cегодня мы запускали обновление Telegram – версию 4.4 с трансляцией геопозиции в реальном времени, новым музыкальным плеером и поддержкой нескольких новых языков», - написал Дуров.

В новой версии доступна поддержка русского, украинского, французского, индонезийского и малайского языков.