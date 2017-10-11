ФАС проверит цены на iPhone 8 после жалоб потребителей

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) получила жалобы от потребителей на стоимость iPhone 8 в России. Ведомство решило проверить ценообразование на новые смартфоны Apple, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФАС. При этом говорить о возбуждении административного дела пока рано, отметили в ФАС.

Официальные продажи iPhone 8 начались в России 29 сентября.

В марте этого года ФАС признала российское представительство Apple - «Эппл Рус» - нарушившим закон «О защите конкуренции» в части координации цен на iPhone пятой и шестой серий. Компания была оштрафована на 1,75 млн руб.