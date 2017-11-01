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Ирина Чевтаева

Маргарита Симоньян впервые вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира

«Год назад большинство людей не знали, кто такая Маргарита Симоньян. Сейчас ее обсуждают в технологических, политических и медиакругах», - отмечает Forbes Валерий Шарифулин/ТАСС

Главный редактор RT Маргарита Симоньян впервые вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes. Она на 52-месте рейтинга. «Год назад большинство людей не знали, кто такая Маргарита Симоньян. Сейчас ее обсуждают в технологических, политических и медиакругах», - отмечает издание. Основное внимание уделяется деятельности телеканала RT, пишет Forbes.

Симоньян сказала «Ведомостям», что относится к этому с юмором.

В рейтинг самых влиятельных женщин журнал также включил председателя Центробанка России Эльвиру Набиуллину. Она на 49-м месте. Издание отмечает, что к ее мнению прислушивается президент России Владимир Путин.

ЦРУ США в январе 2016 г. опубликовало доклад, в котором утверждалось, что RT пытался подорвать «демократический порядок» и якобы деятельность RT оказывала негативное влияние на проведение президентских выборов в США. По словам Симоньян, в этом докладе ее имя упоминалось 27 раз, а название RT - 100 раз. «Мы занимаем ровно половину этого доклада, рассказ о нас», - говорила Симоньян.

28 сентября Симоньян рассказала, что американские власти потребовали от RT зарегистрироваться на территории страны в статусе иностранного агента. Власти США давно оказывают давление на телеканал, несмотря на то что он не занимается вбросом фейковых новостей, утверждала Симоньян.

В среду Симоньян в интервью телеканалу «Звезда» заявила, что руководство RT является «финальной точкой в ее карьере». По ее словам, после увольнения она хотела бы писать книги и сценарии. «Больше я никуда не хочу, никуда не пойду, и когда я перестану быть полезной на этом месте, я надеюсь, у меня будет возможность уйти в частную жизнь», — отметила она.

Маргарита Симоньян была назначена главредом в декабре 2005 г. в возрасте 25 лет. С апреля 2011 г. по февраль 2012 г. она вела еженедельную аналитическую программу «Что происходит?» на РЕН ТВ. В июне 2011 г. Симоньян стала членом совета директоров «Первого канала». С октября по ноябрь 2012 г. она вела колонку на радиостанции «Коммерсантъ FM». С 17 февраля по 23 июня 2013 г. была ведущей ток-шоу на НТВ «Железные леди».

Рейтинг самых влиятельных женщин мира не первый год возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель. На втором месте - премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. На третьем - супруга Билла Гейтса Мелинда. Она является соучредителем и сопредседателем одного из крупнейших в США благотворительных фондов.

Самой молодой женщиной в списке оказалась 27-летняя певица Тейлор Свифт. Старше всех среди самых влиятельных женщин мира - королева Великобритании Елизавета II.