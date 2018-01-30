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Berkshire Hathaway и JPMorgan создают медсервис для сотрудников на базе Amazon

Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway и банк JPMorgan создадут медицинский сервис для своих сотрудников на базе крупнейшего интернет-ритейлера США Amazon. Цель предприятия - обеспечить качественное здравоохранение по разумной цене, пишет The Washington Post.

«Раздувающаяся цена здравоохранения - это ненасытный паразит американской экономики, - говорится в заявлении Баффетта. - У нашей группы нет универсального решения этой проблемы, но мы не считаем ее неразрешимой. Напротив, мы уверены, что, поддержав объединенными ресурсами талантливейших американцев, мы сможем в перспективе остановить удорожание медицинской помощи с одновременным улучшением ее качества и результативности».

Новость вызвала заметное снижение котировок всего медицинского сектора на торгах во вторник, отмечает Reuters. Так, падение котировок аптечных компаний CVS Health, Walgreen Boots Alliance и Express Scripts Holding превысило 4%, котировки медстраховщика UnitedHealth упали на 6,2%. Отрасль давно опасалась реального прихода Amazon на розничный фармацевтический рынок, и теперь это становится реальностью, указывает агентство.

Создающаяся компания будет некоммерческой и технологической. Пока проект находится на самых ранних стадиях. «Система здравоохранения сложна, но мы принимаем этот трудный вызов... Для успеха нам понадобятся талантливые эксперты, нешаблонный подход и ориентация на долгосрочные цели» - заявил основатель Amazon Джефф Безос.

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