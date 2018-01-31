Новости
Технологии
Новости

Роскомнадзор уличил операторов в незаконных блокировках сайтов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Роскомнадзор выявил случаи незаконной блокировки операторами сайтов в интернете. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма, которые были разосланы операторам в Тюменской и Мурманской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

В частности, Роскомнадзор обнаружил, что в сети одного из операторов не открываются официальные сайты «М.Видео», Альфа-банка и ювелирного магазина Pandora, хотя эти ресурсы не вносились в Единый реестр запрещенной информации.

Представитель пресс-службы Роскомнадзора подтвердил РБК, что в ряде регионов были выявлены случаи несанкционированной блокировки сайтов. По его словам, ведомство периодически направляет подобные письма «в рамках профилактической работы», чтобы обратить внимание операторов на необходимость корректной работы с реестрами запрещенной информации, а также проводит «профилактические разъяснительные беседы».

Избыточная блокировка сайтов «теоретически возможна», сказал РБК представитель компании «Комкор» (входит в группу «Акадо»). Это может быть связано с техническими неполадками.

Гендиректор компании Diphost Филипп Кулин объяснил изданию, что операторы, опасаясь штрафов от Роскомнадзора, создают системы, «которые заведомо обрабатывают или даже полностью блокируют целые блоки IP-адресов, а не конкретный адрес из реестра». Это вызвано тем, что попавшие в реестр сайты часто меняют IP-адрес, чтобы избежать блокировок.

Бизнес
Новости

«Ростех» начал испытания беспилотного вертолета

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») разработал беспилотный вертолет соосной схемы (схема расположения винтов, когда они расположены параллельно друг над другом и вращаются в противоположные стороны - прим. Ведомостей). Об этом говорится в сообщении «Ростеха».

Беспилотный вертолет сможет вынести до 150 кг нагрузки, развивать скорость до 150 км/ч, а также выполнять полеты до четырех часов. У него есть хорошие перспективы, как на военном, так и на гражданском рынке, приводятся в сообщении слова индустриального директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова. По его словам, беспилотник сможет поднять мощные системы мониторинга и вооружения, которые не в состоянии перенести коптеры.

Сейчас есть два образца беспилотных вертолетов, они проходят первый этап испытаний. Один из вертолетов находится в конструкторском бюро промышленной автоматики в Саратове. Там специалисты отрабатывают пилотажно-навигационный комплекс, систему управления двигателем, радиоканал и многое другое. Где второй беспилотник - в сообщении не уточняется. Летные испытания пройдут уже во второй половине 2018 г., уточняется в сообщении.

В российской армии появилось первое подразделение по борьбе с дронами, сообщила пресс-служба Западного военного округа в конце 2017 г. В него войдут военные-контрактники, сержанты и офицеры. Для борьбы с более тяжелыми беспилотными аппаратами российская армия использует ПВО Сухопутных войск и силы ПВО Воздушно-космических сил.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

Японская Fujifilm получит контроль над компанией Xerox

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американская компания Xerox войдет в состав совместного предприятия с японской Fujifilm Holdings Corp. – Fuji Xerox, созданного более полувека назад, сообщает Bloomberg. Акционеры Xerox получат в общей сложности $2,5 млрд в виде специальных дивидендов и останутся владельцами 49,9% Fuji Xerox.

Советы директоров обеих компаний уже одобрили сделку. Ожидается, что она будет закрыта во втором полугодии 2018 г. Главой Fuji Xerox станет генеральный директор Xerox Джефф Джейкобсон.

После закрытия сделки около 20% сотрудников совместного предприятия, или порядка 10 000 человек, будут уволены в рамках реорганизации.

Акции Xerox, стоимость которых в конце 90-х гг. превышала $150, сейчас торгуются около $35 на фоне продолжающегося снижения показателей выручки и прибыли производителя офисной техники. Капитализация Xerox составляет около $8,35 млрд, при этом ее чистый долг превышает $4 млрд.

Fujifilm создавалась как производитель фотокамер, но в настоящее время основную прибыль ей приносит бизнес в сфере оборудования для обработки документов, а также диагностических медицинских систем. Рыночная капитализация компании составляет порядка $22 млрд.

Недвижимость
Новости

Минстрой назвал самый благоустроенный регион

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Татарстан по итогам 2017 г. стал лидером в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ», заявил журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, передает «РИА Новости».

«В республике Татарстан очень хорошо отработали и хочу сказать, что они гораздо раньше у себя в республике начали заниматься проблемами развития городской среды. Поэтому именно принципы вовлечения людей в этот процесс мы (Минстрой) брали в республике Татарстан, а также Башкортостан и во многих городах Московской области», — сказал Мень (цитата по «РИА Новости»).

Глава Минстроя добавил, что одним из обязательных условий реализации программы было вовлечение людей в этот процесс.

Ранее Мень сообщил, что заявки на участие в конкурсе на гранты для благоустройства малых городов и исторических поселений России, на которые из федерального бюджета выделят 5 млрд руб., должны поступить до апреля 2018 г.

Мень также сообщил, что в регионах 8 проектов формирования комфортной городской среды будут реализованы по концессионным соглашениям, передает «Интерфакс». Он добавил, что губернаторы многих регионов заинтересованы в благоустройстве с привлечением бизнеса, но не до конца понимают правила игры. «Сегодня мы со Сбербанком начали разрабатывать коробочное решение для концессий в благоустройстве. Это может стать неплохим трендом, потому что у регионов и муниципалитетов появится четкий законный механизм передачи в эксплуатацию частникам объектов благоустройства для того, чтобы возвести или реконструировать объекты, извлекать из этого доход и благоустраивать этот объект дальше. Это серьезная перспектива»,- сказал Мень (цитата по «Интерфаксу»).

Бизнес
Новости

Зорькин объяснил решение Конституционного суда по делу ЮКОСа

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Присужденную ЕСПЧ компенсацию акционерам ЮКОСа должно выплатить бывшее руководство компании за счет выведенных средств, выплата из бюджета России нарушила бы законы страны, заявил в ходе выступления в Совете Федерации председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин.

КС в январе 2017 г. разрешил России не исполнять решение ЕСПЧ о выплате бывшим акционерам ЮКОСа 1,86 млрд евро компенсации. Суд в данном случае руководствовался российской Конституцией, указал Зорькин (цитаты по «Интерфаксу»), отвечая на вопросы сенаторов.

ЮКОС уклонялся от уплаты налогов, однако когда дело дошло до суда, трехлетний срок ответственности истек, отметил Зорькин. КС заключил, что если плательщик препятствовал взысканию налогов и тормозил процесс, то такие действия являются нарушением Конституции, указал Зорькин. «Страдает от этого бюджет, страдают налогоплательщики, компания, следовательно, находится в привилегированном положении», - объяснил он.

«Акционеры ЮКОСа несут солидарную ответственность за неуплату налогов, они поощряли действия руководства компании, - подчеркнул председатель КС. - При этом было бы справедливо выплатить им компенсацию. Я предложил открыть счета выведенных из России средств и заплатить из них акционерам».

«Это решение очень многим не нравится, но у КС не было никакой возможности решить это дело по-другому», - резюмировал Зорькин.

В решении КС по делу ЮКОСа подчеркивалось, что постановление ЕСПЧ противоречит нормам российской конституции. При этом »Россия вправе на основе доброй воли произвести определенные выплаты бывшим акционерам компании, пострадавшим от неправомерных действий ее менеджмента», однако эти выплаты должны идти не из российского бюджета, а за счет «выявляемого имущества ЮКОСа» за рубежом, говорилось в судебном определении. В конце прошлого года российские власти уведомили Совет Европы, что государство согласно выплатить 300 000 евро на покрытие судебных издержек бывших акционеров нефтяной компании, сообщал РБК.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Власти Москвы намерены увеличивать объемы долевого финансирования

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти Москвы не намерены отказываться от долевого финансирования, а планируют наращивать его объемы. В текущем году в планах столичных властей увеличить объем привлеченных в строительство средств дольщиков на 10-15%, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает «Интерфакс».

«По итогам 2017 г. мы имеем порядка 1 трлн руб., вложенных населением в строительство, а за 2018 г. мы ожидаем увеличения на 100-150 млрд»,- сказал Тимофеев на деловом завтраке РБК «Инфраструктурный вектор в урбанистике: новые подходы к развитию городской среды» (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, что в ноябре 2017 г. президент России Владимир Путин отвел три года на отказ от долевого строительства: средства граждан заменить банковскими кредитами или «иными формами финансирования». Проектное финансирование подразумевает, что все риски, которые сейчас берут на себя дольщики, поделят между собой профессиональные институты – банки и застройщики.

Между тем, незадолго до этого указа президента в октябре 2017 г. был зарегистрирован в форме публично-правовой компании Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Застройщики обязаны перечислять взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам, где еще не зарегистрирован ни один ДДУ. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров.

Технологии
Новости

«Яндекс» назвал срок закрытия сделки с Uber

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сделку «Яндекс.Такси» и Uber планируется закрыть в первой половине февраля, сообщил «Яндекс» в среду. В сообщении отмечается, что сейчас компании завершают подготовительный процесс.

В июле 2017 г. «Яндекс» объявил, что договорился о слиянии своего сервиса такси с бизнесом Uber в России, Казахстане, Азербайджане, Армении, Белоруссии и Грузии. После закрытия сделки клиенты смогут пользоваться обоими приложениями («Яндекс.Такси» и Uber), при этом у компаний будет единая база водителей и автомобилей.

В октябре финансовый директор «Яндекса» Грег Абовски говорил, что если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрит слияние в ноябре, то сделку закроют до конца 2017 г.

ФАС одобрила сделку 24 ноября. Но в «Яндексе» сообщили, что срок закрытия сделки решили отложить на январь 2018 г. Чтобы обеспечить бесперебойную работу сервисов, стороны закроют сделку после новогодних и рождественских праздников, заявили в компании.

Бизнес
Новости

ФАС сообщила о трудностях согласования условий продажи российской EDC

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Schlumberger прорабатывают юридический аспект передачи контроля над крупнейшей российской независимой буровой компанией Eurasia Drilling Company (EDC) российскому менеджменту в случае введения санкций, рассказал в интервью «Интерфаксу» замруководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов. По его словам, это требует тщательного юридического согласования.

«Трудности связаны с юридическим оформлением, чтобы это было правильно, чтобы это было легитимно, чтобы это не могло рассматриваться кем-либо как экспроприация, когда "комиссары в кожанках" пришли, захватили управление компанией, осуществили рейдерский захват», – объяснил Цыганов.

Для этого предварительно надо подготовить обширный пакет документов, который регламентирует и легитимизирует все эти процедуры, отметил замруководителя ФАС.

Schlumberger планирует приобрести 51% акций EDC, а консорциум РФПИ с китайскими и ближневосточными фондами 16,1%.

При обсуждении сделки с менеджментом Schlumberger ФАС выдвинула условие, согласно которому в случае введения новых санкций против российского нефтегазового сектора компания передает пакет EDC в оперативное управление или продает российской структуре. EDC работает на стратегических российских месторождениях, поэтому Schlumberger должна гарантировать, что российская компания не пострадает от санкций, указывали в ФАС и Минприроды. Schlumberger согласилась на это условие.

Schlumberger планировала купить 46% в EDC в 2015 г., но тогда крупнейшая мировая нефтесервисная компания отказалась от аналогичных условий сделки.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Верховный суд разрешил банкам отказывать подозрительным клиентам в выдаче наличных

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Во вторник коллегия Верховного суда по гражданским спорам вынесла решение в пользу Сбербанка, который отказал клиенту в выдаче наличных по окончании срока вклада, поскольку заподозрил его в легализации доходов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы суда.

С иском к Сбербанку в суд обратился Сергей Будник. В 2015 г. он перевел 56 млн руб. со своего счета в Сити инвест банке на счет в Сбербанке. На следующий день клиент попытался получить средства наличными. Сбербанк запросил у Будника документы, подтверждающие происхождение денежных средств, а после их изучения отказал в выдаче наличных.

После этого Будник открыл несколько срочных вкладов в Сбербанке и перевел деньги туда. По окончании срока вкладов он вновь попытался забрать средства наличными и получил отказ.

Тогда Будник обратился в суд с требованием вернуть суммы вкладов, проценты и взыскать со Сбербанка неустойку. Суды всех инстанций поддержали Сбербанк, потому что клиент так и не представил документы, объясняющие происхождение средств. Кроме того, суды согласились, что Будник не был лишен возможности использовать средства путем безналичного перевода.

Сбербанк в суде настаивал на том, что нет законодательной нормы, которая бы обязывала банк выдавать деньги в той форме, в которой запросил клиент. Коллегия Верховного суда согласилась с доводами банка.

Политика
Новости

Совет Федерации переназначил Зорькина председателем Конституционного суда

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет Федерации принял решение переназначить председателя Конституционного суда Валерия Зорькина на новый срок. За утверждение проголосовали 153 сенатора, один воздержался.

Кандидатуру Зорькина в палату ранее внес президент Владимир Путин.

Согласно внесенным в 2009 г. поправкам в закон «О Конституционном суде» его председатель теперь не выбирается судьями, а назначается Советом Федерации по представлению президента.

Зорькину 18 февраля исполнится 75 лет. Этот срок на посту председателя Конституционного суда будет для него пятым подряд. В 1991 г. Зорькин стал первым руководителем новообразованного Конституционного суда, но после событий сентября – октября 1993 г., когда суд встал на сторону Верховного совета в противостоянии с Кремлем, Зорькин работал в качестве рядового судьи. В 2003 г. он вернулся на пост председателя КС. 

Политика
Новости

Патрушев назвал публикацию «кремлевского доклада» США недальновидным шагом

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Публикация так называемого «кремлевского доклада» является недальновидным шагом США и негативно скажется на отношениях Москвы и Вашингтона, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Однако это не повлияет на внешнюю политику России, добавил он.

«Опубликованный вчера "кремлевский доклад" – это не что иное, как новая попытка США за внешними угрозами скрыть внутренние проблемы», – цитирует «Интерфакс» Патрушева. Вашингтон таким образом пытается отвлечь внимание американцев от «накопившихся в социальной и экономической сферах проблем, а также неспособности властей эффективно решать стоящие перед ними задачи, в том числе из-за несогласованности действий министерств и ведомств».

Минфин США в ночь на вторник опубликовал «кремлевский доклад» со списком высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых в Вашингтоне считают близкими к руководству России. В списке оказались 210 человек – 114 чиновников и 96 олигархов.

В доклад включены все руководители администрации президента Владимира Путина, его помощники и советники, премьер-министр Дмитрий Медведев и весь кабинет министров, руководители спецслужб, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководители госбанков и госкомпаний. Также в «кремлевский доклад» вошли бизнесмены, чье состояние оценивается журналом Forbes в $1 млрд и более.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

Бизнес
Новости

Английский суд разрешил АСВ продать трастовые активы Сергея Пугачева

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Высокий суд Англии 30 января разрешил Агентству по страхованию вкладов (АСВ) реализовать трастовые активы бывшего бенефициара обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева для пополнения конкурсной массы, сообщается на сайте АСВ.

Суд также вынес приказы о регистрации прав требования банка в отношении лондонской недвижимости Пугачева - «Олд Баттерси хаус» и «Глиб плейс», отмечается в сообщении.

Кроме того, английский суд продлил действие ордера на немедленный арест Пугачева, на основании которого бывший российский сенатор будет заключен в тюрьму на два года в случае приезда в Англию, указывает АСВ. Ордер будет действовать по меньшей мере два года.

Пугачев в течение 2017 г. предпринимал попытки не допустить обращения взыскания на трастовые активы, однако английский суд в декабре признал полную несостоятельность его доводов, отмечает АСВ.

Судья отклонил все ходатайства и заявления Пугачева, установив, что его показания в суде были «очевидной ложью, [которая] показывает безразличие Пугачева к тому, чтобы говорить правду», и что его заявления были «умышленной попыткой сорвать судебный процесс», цитирует АСВ заявление английского суда. Во время процесса судья также раскритиковал Пугачева за «полное отсутствие каких-либо попыток принести извинения или сделать что-либо еще, что могло бы быть воспринято как попытка искупить вину за проявленное [Пугачевым] неуважение к суду», следует из сообщения.

Межпромбанк был лишен лицензии и признан банкротом в 2010 г. Основатель Межпромбанка, бывший член Совета Федерации Сергей Пугачев и другие топ-менеджеры банка были признаны виновными в преднамеренном банкротстве кредитной организации и незаконном выводе более 125 млрд руб. Московский арбитраж постановил взыскать с Пугачева 75,6 млрд руб. солидарно с другими менеджерами. Лондонский суд признал решение российского суда и в качестве обеспечительных мер арестовал имущество Пугачева.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото