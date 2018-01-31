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Роскомнадзор уличил операторов в незаконных блокировках сайтов

Роскомнадзор выявил случаи незаконной блокировки операторами сайтов в интернете. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма, которые были разосланы операторам в Тюменской и Мурманской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

В частности, Роскомнадзор обнаружил, что в сети одного из операторов не открываются официальные сайты «М.Видео», Альфа-банка и ювелирного магазина Pandora, хотя эти ресурсы не вносились в Единый реестр запрещенной информации.

Представитель пресс-службы Роскомнадзора подтвердил РБК, что в ряде регионов были выявлены случаи несанкционированной блокировки сайтов. По его словам, ведомство периодически направляет подобные письма «в рамках профилактической работы», чтобы обратить внимание операторов на необходимость корректной работы с реестрами запрещенной информации, а также проводит «профилактические разъяснительные беседы».

Избыточная блокировка сайтов «теоретически возможна», сказал РБК представитель компании «Комкор» (входит в группу «Акадо»). Это может быть связано с техническими неполадками.

Гендиректор компании Diphost Филипп Кулин объяснил изданию, что операторы, опасаясь штрафов от Роскомнадзора, создают системы, «которые заведомо обрабатывают или даже полностью блокируют целые блоки IP-адресов, а не конкретный адрес из реестра». Это вызвано тем, что попавшие в реестр сайты часто меняют IP-адрес, чтобы избежать блокировок.